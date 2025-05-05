Apple повертається на борговий ринок після дворічної паузи: готує розміщення облігацій

Apple планує вийти на ринок корпоративних облігацій уперше за останні два роки. Компанія готує продаж боргових паперів інвестиційного рівня у кількох траншах, повідомило джерело, обізнане з деталями угоди.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що найдовша частина випуску — 10-річні облігації — буде розміщена з прибутковістю приблизно на 0,7 відсоткового пункту вище за прибутковість казначейських облігацій США.

Останній раз Apple виходила на борговий ринок у травні 2023 року, коли залучила 5,25 млрд дол через п’ять траншів, включно з 30-річними облігаціями.

Новий випуск очолюють Barclays, Bank of America, Goldman Sachs і JPMorgan. За даними видання, Apple зменшує боргове навантаження: на кінець березня компанія мала близько 92 млрд дол довгострокового боргу, тоді як у 2022 році ця сума сягала 113 млрд дол.

Нові облігації, за попередніми оцінками, отримають найвищий рейтинг Aaa від Moody’s та AA+ від S&P.

Банкіри очікують, що цього тижня компанії США залучать від 35 до 40 млрд дол на ринку інвестиційних облігацій, при цьому саме техгіганти, зокрема Apple, можуть забезпечити більшість продажів.

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Нагадаємо:

Apple порушила постанову суду США, яка вимагала від виробника iPhone дозволити більшу конкуренцію за завантаження додатків і способи оплати в його прибутковому магазині App Store.