Акції Apple зростають на новинах про інвестиції в США

Акції Apple зросли на 1,6% на біржі у Франкфурті після того, як компанія оголосила про додаткові $100 млрд інвестицій у США.

Це знизило побоювання щодо негативного впливу нових тарифів США на імпорт мікросхем.

Президент Дональд Трамп заявив, що нова 100% митна ставка не стосуватиметься компаній, які мають виробництво у США. Це викликало позитивну реакцію на ринках.

