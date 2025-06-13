iPhone в обхід мит: Apple нарощує постачання через Індію

Apple майже повністю переорієнтувала експорт iPhone з Індії на США, прагнучи уникнути високих мит на продукцію з Китаю.

Про це пише Reuters.

У період з березня по травень 2025 року компанія Foxconn експортувала з Індії iPhone на суму 3,2 млрд доларів, з яких 97% були відправлені до США. Це суттєво перевищує середній показник у 50% за 2024 рік, повідомляє Reuters із посиланням на митні дані.

Раніше смартфони, виготовлені в Індії, також постачалися до Великої Британії, Чехії та Нідерландів, але тепер майже весь обсяг спрямовується до США. У травні Foxconn експортував з Індії iPhone на 1 млрд доларів, а у березні — на рекордні 1,3 млрд доларів.

Apple активно нарощує виробництво в Індії, щоб мінімізувати вплив митної політики США щодо Китаю. У березні компанія навіть зафрахтувала літаки для термінового транспортування моделей iPhone на суму близько 2 млрд доларів.

Інші постачальники, зокрема Tata Electronics, також переорієнтували експорт: у березні-квітні компанія відправила до США 86% усіх своїх iPhone. За оцінками аналітиків, у 2025 році Індія забезпечуватиме до 30% світових поставок iPhone, порівняно з 18% у 2024 році.

Нагадаємо:

Apple виробляє більшість своїх смартфонів у Китаї, однак через тиск адміністрації Трампа та високі мита компанія нарощує виробництво в Індії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Apple доведеться платити 25% мита, якщо телефони, що продаються в країні, не будуть вироблені в її межах.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що закликав генерального директора Apple Тіма Кука не розширювати виробництво iPhone в Індії, попри плани компанії.

Також повідомлялося, що Apple планує вже з наступного року перенесе збирання всіх iPhone, що продаються у США, до Індії.