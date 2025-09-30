Регулятор знайшов порушення у найбільшої мережі аптек "Подорожник": які наслідки

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба) провела перевірки у найбільшої мережі аптек "Подорожник" на предмет відповідності ліцензійним умовам.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

За інформацією ЕП, Держлікслужба у вересні розпочала проведення позапланових перевірок аптек.

Такі перевірки були заборонені, однак у серпні 2025 року Міністерство охорони здоров'я дозволило Держлікслужбі їх проводити. Першими під перевірку потрапила найбільша мережа "Подорожник".

Це також підтвердив СЕО аптечної мережі Тарас Коляда.

За словами співрозмовника ЕП в уряді, у вересні Держлікслужба провела позапланову перевірку 33 аптек у Києві та Київській області.

За інформацією, "у більшості" аптек були виявлені порушення Ліцензійних умов.

Ліцензійні умови – законодавчі правила , якими регулюється діяльність фармацевтичного ринку.

Суть порушення у тому, що продавцями ліків виступали не фармацевти, а інші особи без відповідної освіти.

"На роботу наймали людей, взагалі неповʼязаних із медициною, які не розуміють, що вони відпускають покупцю", – каже співрозмовник ЕП у владі.

За підсумками перевірки "Подорожник" отримав припис від Держлікслужби про усунення порушень. Якщо компанія не виконає вимоги – може лишитись ліцензії на відпуск ліків.

СЕО мережі "Подорожник" Тарас Коляда не підтвердив і не спростував твердження про те, що аптеки його мережі наймали некваліфікованих працівників.

"Якби ми наймали на посади людей не з професіями фармацевтів, чи простоювали б у нас аптеки в очікуванні відкриття?", – риторично запитує він.