АМКУ оштрафував "Київстар" на 17,5 мільйона за оманливу рекламу швидкості інтернету

Антимонопольний комітет України оштрафував ПрАТ "Київстар" на 17,5 млн грн за поширення інформації про "№1 швидкість мобільного інтернету", яка, за висновками регулятора, вводила споживачів в оману.

Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

Як встановив комітет, у своїй рекламі оператор використовував твердження першості за швидкістю свого мобільного інтернету. Водночас інформація про джерело дослідження, період проведення вимірювань та середні показники, на яких грунтувалося це твердження, була розміщена у спосіб, що ускладнював її одночасне сприйняття з основним рекламним повідомленням.

Відповідно у регулятора дійшли висновку, що через обраний спосіб подання інформації споживачі могли отримати неточне уявлення про переваги послуг оператора.

Такі дії комітет визнав порушенням статті 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", яка забороняє поширення інформації, що вводить в оману.

За результатами розгляду справи на "Київстар" накладено штраф у розмірі 17,5 млн грн.

У компанії заявили, що не погоджуються з попередніми висновками регулятора.

"Компанія не поділяє попередніх висновків АМКУ щодо використання рекламного твердження "№1 швидкість мобільного інтернету" та вважає їх необґрунтованими", – йдеться в коментарі "Київстару", агентству "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо:

Мобільний оператор "Київстар" розширив послуги супутникового зв'язку Starlink Direct to Cell для передачі мобільних даних в режимі Light Data для месенджерів та навігаційних застосунків.