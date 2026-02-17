Антимонопольний комітет не отримував заяви Crédit Agricole SA про купівлю банку "Львів"
Антимонопольний комітет України (АМКУ) станом на 12 лютого не отримував заяви від Crédit Agricole SA (Франція) щодо можливого придбання банку "Львів".
Про це повідомили у відомстві у відповіді на запит інформагентства "Інтерфакс-Україна".
Раніше низка ЗМІ повідомляла про можливу підготовку угоди з купівлі банку "Львів" групою Crédit Agricole SA, яка вже працює на українському ринку через Креді Агріколь Банк (Київ).
Дозвіл на концентрацію надається у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на відповідному товарному ринку.
Нагадаємо:
Креді Агріколь Банк заснований у 1993 році, єдиним його акціонером є Credit Agricole S.A. На 1 січня 2026 року за розміром активів банк посідав 11-те місце (122,84 млрд грн) серед 60 банків України.
Банк "Львів" – це регіональний банк, на початок року за загальними активами посідав 25-е місце (17,71 млрд грн).