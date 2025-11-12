АМКУ наклав 29 мільйонів штрафів: які компанії оштрафували

Антимонопольний комітет України за антиконкурентні узгоджені дії наклав 29 млн грн штрафів на низку компаній.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Антимонопольного комітету України.

"11 листопада 2025 року на засіданнях тимчасових адміністративних колегій Антимонопольного комітету України прийнято шість рішень, якими дії суб'єктів господарюванням визнано порушеннями закону України "Про захист економічної конкуренції", – говориться у повідомленні.

Йдеться про вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів.

Так, АМКУ визначив, що ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСА" та ТОВ "КИЇВСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД № 8" вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів чотирнадцяти торгів очікуваною вартістю 245 300 тис грн.

Йдеться про кошти на закупівлю солі для промислового переробляння, проведених підприємствами, які здійснюють утримання та обслуговування автомобільних доріг у 2022 році.

"Під час розслідування справи було встановлено обставини та факти, що у своїй сукупності свідчать про спільну та скоординовану поведінку суб'єктів господарювання і, як результат, – про вчинення порушень та про усунення конкуренції між ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСА" та ТОВ "КИЇВСЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД № 8" під час участі у цих торгах", – повідомляє комітет.

За зазначені порушення законодавства на відповідачів накладено штрафи на загальну суму 5 365 095 грн, зазначено у повідомленні.

Порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції визнали також дії ТОВ "БМП КРАМАТОРСЬК" та ТОВ "БУДАРТЕЛЬ СХ 65"

Рішення стосується спотворення результатів трьох торгів на закупівлю послуг з капітального ремонту та реставрації, проведених департаментом капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації та комунальним підприємством Миколаївської міської ради "Миколаївське управління капітального будівництва" у 2018-2020 роках із очікуваною вартістю 39 133 395,00 гривень.

На ТОВ "БМП КРАМАТОРСЬК" та ТОВ "БУДАРТЕЛЬ СХ 65" накладено штрафи у загальному розмірі 1 623 364 гривень.

Також, ТАК АМКУ визнала, що ТОВ "ДАЄР" і ТОВ "ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ УКРАЇНИ" вчинили змову під час участі у дев'яти торгах на закупівлю арматури трубопровідної: кранів, вентилів, клапанів та подібних пристроїв, а також регулювальних та контрольних приладів й апаратури.

Йдеться про торги, проведені АТ "УКРТРАНСГАЗ", ТОВ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ", АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" В ОСОБІ ФІЛІЇ "ЛЬВІВГАЗВИДОБУВАННЯ" та АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" В ОСОБІ ФІЛІЇ "ШЕБЕЛИНКАГАЗВИДОБУВАННЯ" у 2022 році із загальною очікуваною вартістю 110 566 398,12 гривень.

Під час розгляду справи встановлено обставини, що у своїй сукупності свідчать про вчинення ТОВ "ПРОДМЕТ" та ТОВ "СТІЛС УКРАЇНА" антиконкурентних узгоджених дій з метою усунення конкуренції між ними під час участі у відповідних торгах. Виявлені факти свідчили про взаємозв'язок між відповідачами, спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах.

Також за змову ТОВ "ПРОДМЕТ" та ТОВ "СТІЛС УКРАЇНА" оштрафовані на загальну суму 9 228 859 грн, повідомляє АМКУ.

АМКУ визнав, що ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМХІМІЯ" та ТОВ "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" вчинили змову під час участі у торгах на закупівлю підіймально-транспортувального обладнання, проведених державним підприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у 2023 році, із загальною очікуваною вартістю понад 9 млн гривень.

"За змову ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМХІМІЯ" та ТОВ "КАМ'ЯНСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" оштрафовані на загальну суму 435 892 грн", – інформує комітет.

Крім того, згідно з законом "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб'єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів, додали у комітеті.

Нагадаємо:

Раніше Антимонопольний комітет наклав 17 мільйонів гривень штрафу на дві компанії за змову на торгах із закупівлі робіт з капремонту навчальних закладів.

Раніше Антимонопольний комітет визнав дії трьох компаній – ТОВ "Ліранс", "Торговий дім "Моршинські джерела" та "Шаянські джерела" – порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.

Раніше Антимонопольний комітет України визнав дії двох водоканалів порушеннями закону України "Про захист економічної конкуренції" і наклав на підприємства штрафи на загальну суму у розмірі понад 11 млн грн.