На Одещині запустять систему "єЧерги" для легковиків – Кулеба

Одещина стане одним із пілотних регіонів для запуску "єЧерги" для легкових автомобілів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба

"Попри війну Україна не лише зберігає роботу логістики, а й будує нову модель транспортної стійкості — цифрову, інтегровану з ЄС та більш ефективну. Одещина відіграє в цьому процесі важливу роль", — підкреслив віцепремʼєр-міністр під час Транспортного форуму в Одесі.

За словами Кулеби, одним із ключових напрямів залишається цифровізація. Система "єЧерга" вже довела свою ефективність для вантажного та автобусного транспорту, зробивши перетин кордону більш прогнозованим і прозорим. Наступний етап — тестування сервісу для легкових авто.

Зазначммо, що впроваджувати електронну чергу проходження для вантажівок та автобусів міністерство почало три роки тому та вже завершило цей проєкт. У відомстві повідомляли про плани пілотний запустити проєкт з застосування "єЧерги" для легковиків на початку 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Мінрозвитку оновлює функціонал системи "єЧерга": запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через "Дію", сайт і мобільний застосунок "єЧерги".