Американський Конгрес провалив припинення шатдауну

Шатдаун у США продовжується – у Сенаті не вдалося набрати необхідну кількість голосів для виходу з нього.

Про це пише CNN.

"Дві пропозиції щодо фінансування уряду – одна від демократів, інша від республіканців – провалилися в Сенаті", – говориться у повідомленні.

"Демократи хочуть, щоб республіканці продовжили розширені субсидії Obamacare в рамках будь-якого законопроекту про тимчасове фінансування, тоді як Республіканська партія заявляє, що це питання має зачекати до кінця року", – повідомляє CNN.

Президент США Дональд Трамп пригрозив хвилею звільнень у відповідь на вже відправлених у відпустку федеральних службовців.

CNN повідомляє, що сенатори-демократи і сенатори-республіканці поскаржилися на відсутність прогресу в питанні припинення шатдауну, оскільки обидві партії відстоюють свої позиції.

"Це день бабака. Я маю на увазі, дійсно і по-справжньому", - заявив сенатор-республіканець Джим Джастіс після того, як у понеділок увечері п'ятий раз провалилося голосування за законопроект про тимчасове фінансування від Республіканської партії", – говориться у публікації.

"Це абсолютне утримання американського народу в заручниках, намагаючись домогтися свого", – сказав він про вимоги демократів.

Деякі сенатори-демократи розкритикували відсутність офіційних переговорів зі своїми колегами-республіканцями, оскільки шатдаун триває вже другий тиждень.

"Багато розмов, але нічого структурованого. У цьому проблема", – прокоментував сенатор-демократ Пітер Велч, якого бачили під час розмови з сенатором-республіканцем Майком Раундсом у залі засідань Сенату під час голосування в понеділок", – пише CNN.

Раундс, який провів кілька неформальних двопартійних зустрічей зі своїми колегами в залі засідань Сенату, сказав, що в їхніх розмовах не було досягнуто значного прогресу.

"Але ми все ще говоримо і все ще намагаємося пояснити, що як тільки шатдаун закінчиться, ми дійсно зможемо почати переговори щодо багатьох з цих питань, включаючи всі законопроекти про асигнування, NDAA, і ми знаємо, що існують можливості для внесення поправок до всього цього", – сказав він CNN.

Нагадаємо:

У США верхня палата Конгресу провалила голосування за резолюції, які могли б припинити шатдаун уряду. Партійні суперечки точаться навколо норми щодо податкових пільг на медобслуговування вразливих громадян.

Голосування за ініціативу демократів завершилося з розподілом голосів 45 проти 50 законодавців. За республіканську версію законопроєкту проголосувавши 52 до 42. Для позитивного рішення в Сенаті США законопроєкт, пов'язаний з припиненням шатдауну має набрати щонайменше 60 голосів.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться зі своїм директором із бюджету Расселом Воутом, щоб визначити, які "демократичні агентства" скоротити.

Уряд США 1 жовтня значною мірою припинив свою роботу - тобто настав так званий шатдаун - оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.

До того у Сенаті США оприлюднили проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка має запобігти зупинці роботи федерального уряду США на тлі дискусій, що тривають довкола ухвалення бюджетного законодавства в Конгресі.