Трамп скорочуватиме "демократичні агентства" під час шатдауну

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться зі своїм директором із бюджету Расселом Воутом, щоб визначити, які "демократичні агентства" скоротити.

Агентство пише, що він прагне завдати болючого удару політичним опонентам під час урядового шатдауну. "Не можу повірити, що радикальні ліві демократи дали мені таку безпрецедентну можливість", - написав Трамп у соцмережах.

Трамп уже заморозив федеральне фінансування транспорту і "зеленої" енергетики для штатів, що схиляються до демократів, і пригрозив звільнити більше федеральних службовців під час шатдауну, що розпочався в середу через партійне протистояння в Конгресі.

За його планом, до кінця року з держслужби можуть піти 300 000 працівників.

У своєму дописі Трамп згадав залучення Воута до Project 2025 - плану консервативного фонду Heritage, що передбачає радикальне скорочення федерального уряду.

Адміністрація Трампа вже просуває багато елементів цього плану, зокрема демонтаж Департаменту освіти та обмеження повноважень уряду боротися із забрудненням.

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт сказала, що Трамп може звільнити "тисячі" працівників, однак деталей не навела.

Кілька профспілок федеральних службовців подали позов, щоб цьому запобігти, але федеральні суди дозволили звільненням продовжуватися, поки подібні справи ще розглядаються.

Уряд США 1 жовтня значною мірою припинив свою роботу - тобто настав так званий шатдаун - оскільки глибокі партійні розбіжності завадили Конгресу та Білому дому досягти домовленості про фінансування.