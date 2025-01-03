Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Американські нафтові компанії нарощують витрати, попри зниження цін

Олексій Артемчук — 3 січня, 09:31
Американські нафтові компанії нарощують витрати, попри зниження цін
Getty Images

Керівники американських сланцевих компаній планують збільшити витрати цього року, попри те, що в останньому опитуванні Федерального резервного банку Далласа вони знизили прогноз цін на нафту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Більшість керівників 134 нафтогазових компаній з усього південного заходу очікують, що капітальні витрати зростуть порівняно з 2024 роком, згідно з опитуванням банку. Але середній показник цін на нафту марки West Texas Intermediate, які компанії використовують для планування своїх бюджетів, знизився до 68 доларів за барель, що на 4% нижче, ніж 2023 року.

Зазначається, що опитування відображає оптимізм щодо регулювання галузі після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах.

"Нова адміністрація повинна позитивно вплинути на економіку, тим самим піднявши нафтову галузь", - сказав інший неназваний респондент, згідно зі звітом.

Регіон діяльності банку охоплює Техас, північ Луїзіани та південь Нью-Мексико.

"У першому кварталі 2025 року спостерігається більше оптимізму, ніж у першому кварталі 2024 року", - сказав інший керівник в опитуванні.

Детальніше про це читайте: Трамп планує обвалити нафтові ціни. Наскільки це реально та як вплине на Росію?

нафта США

США

Американські нафтові компанії нарощують витрати, попри зниження цін
Американські акції завершують зниженням першу торгову сесію 2025 року
Мексиканський песо показав найбільше річне падіння проти долара за останні 16 років

Останні новини