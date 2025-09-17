Amazon інвестує 1 мільярд доларів на "соціалку" для робітників

Amazon.com заявила в середу, що інвестує понад 1 мільярд доларів у підвищення заробітної плати та зниження витрат на охорону здоров'я для співробітників з виконання замовлень та транспортування в США.

Про це повідомляє Reuters.

Ці витрати підвищать середню загальну компенсацію до понад 30 доларів на годину, включаючи пільги.

Технологічний гігант заявив, що середня заробітна плата зросте до понад 23 доларів за годину, додавши, що штатні співробітники отримають підвищення заробітної плати в середньому на 1600 доларів на рік.

З 2026 року компанія знижує вартість базового плану медичного страхування до 5 доларів на тиждень і 5 доларів за співплату, що становить 34% зниження щотижневих внесків співробітників.

На кінець минулого року Amazon мала понад 1,5 мільйона штатних і неповних співробітників. Компанія також сезонно наймає тимчасових працівників і незалежних підрядників, особливо в період важливих свят.

Минулого року працівники Amazon на семи підприємствах у США покинули роботу під час святкового ажіотажу, після того як представники профспілки заявили, що ритейлер не з'явився на переговори щодо укладення контрактів.

Працівники протестували проти, як вони вважали, несправедливого ставлення Amazon до своїх працівників.

У грудні Amazon також погодилася впровадити заходи безпеки на всіх своїх підприємствах у США, щоб задовольнити вимоги федерального агентства, яке стверджувало, що компанія не запобігла розвитку у працівників проблем зі спиною та інших ергономічних травм.

