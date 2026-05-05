Amazon розширює логістичну мережу

Компанія Amazon об'єднала свої і послуги з доставки (автотранспорт, морські та авіаперевезення) в нову пропозицію (Amazon Supply Chain Services), що підняло акції компанії.

Про це пише Bloomberg.

Amazon оголосила про запуск ASCS, об'єднавши свої існуючі послуги доставки і "останньої милі" в нову пропозицію, яку вже використовують такі компанії, як Procter & Gamble, American Eagle Outfitters і 3M, говориться у повідомленні.

Акції Amazon.com стрибнули до нового рекорду після оголошення в понеділок, повідомляє агентство.

Спочатку логістична мережа Amazon зберігала продукти, які вона продавала на своїх онлайн-ринках, доставкою займалися підрядники. Але за останнє десятиліття компанія, що базується в Сіетлі, створила власну службу доставки, зменшивши залежність від партнерів, які не могли встигати за зростанням компанії.

Ця новина є знаком для всього транспортного ринку, зазначили у Integrity Asset Management.

Аналітики компанії Robert W. Baird зазначили, що компанія, ймовірно, намагається краще використовувати свою мережу.

ASCS не новий продукт, але його зростання було дещо стриманим досьогодні. "Вплив, ймовірно, буде відчутний найбільше в сфері посилок, а також авіаперевезень, але ми вважаємо, що всі види транспорту будуть під пильним наглядом", – прокоментували у Morgan Stanley.

Аналітики Bloomberg Intelligence зазначають, що електронна комерція США входить у новий етап зростання. Amazon є домінуючим гравцем, "але цифрові конкуренти, такі як eBay і Wayfair, а також суперники, такі як Walmart, набирають обертів".

