Акції Vodafone падають на тлі погіршення економічних показників Німеччини

Vodafone повідомила про подальше падіння доходів у Німеччині – своєму ключовому ринку, що стало слабким місцем на тлі зростання у Великій Британії, Туреччині та Африці.

Про це пише Reuters.

За підсумками третього кварталу доходи від послуг у Німеччині скоротилися на 6,4% після падіння на 6,2% у другому кварталі.

Зазначається, що причина – зміни в законодавстві про платне телебачення, а також посилення конкуренції у мобільному секторі. Через це Vodafone втратила понад половину клієнтів, що користувалися послугами кабельного телебачення в багатоквартирних будинках.

На тлі таких результатів акції компанії впали більш ніж на 6%, знищивши весь прибуток, отриманий за останній рік.

Водночас у Великій Британії, де Vodafone готується до злиття з оператором Three, дохід від послуг зріс на 7,6%. Число мобільних абонентів збільшилося на 37 тис, а клієнтів широкосмугового інтернету – на 72 тис.

Попри проблеми в Німеччині, компанія зберігає прогноз на рік, очікуючи 11 мільярдів євро основного прибутку та щонайменше 2,4 мільярда євро скоригованого вільного грошового потоку.