РФ заявляє, що атакувала центр обробки даних оператора Vodafone
Росіяни заявляють, що атакували центр обробки даних оператора Vodafone
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Міністерство оборони РФ заявило, що росіяни атакували центр обробки даних компанії Vodafone.
Про це повідомляє російське пропагандистське медіа "Интерфакс".
У самій компанії Vodafone атаку не коментували. Кількість постраждалих внаслідок атаки також залишається невідомою.
Нагадаємо:
27 вересня, під час дронової атаки, РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії "Київстар".