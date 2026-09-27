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РФ заявляє, що атакувала центр обробки даних оператора Vodafone

Володимир Тунік-Фриз — 27 вересня, 15:28
РФ заявляє, що атакувала центр обробки даних оператора Vodafone
Росіяни заявляють, що атакували центр обробки даних оператора Vodafone
Getty Images

Міністерство оборони РФ заявило, що росіяни атакували центр обробки даних компанії Vodafone.

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа "Интерфакс".

У самій компанії Vodafone атаку не коментували. Кількість постраждалих внаслідок атаки також залишається невідомою.

Нагадаємо:

27 вересня, під час дронової атаки, РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії "Київстар".

Vodafone

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