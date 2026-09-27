РФ заявляє, що атакувала центр обробки даних оператора Vodafone

Міністерство оборони РФ заявило, що росіяни атакували центр обробки даних компанії Vodafone.

Про це повідомляє російське пропагандистське медіа "Интерфакс".

У самій компанії Vodafone атаку не коментували. Кількість постраждалих внаслідок атаки також залишається невідомою.

Нагадаємо:

27 вересня, під час дронової атаки, РФ пошкодила будівлю головного офісу компанії "Київстар".