Акції Nippon Steel ростуть після пропозиції Трампа

Акції Nippon Steel виросли в понеділок після того, як президент США Дональд Трамп схвалив пропозицію про покупку U.S. Steel на суму 14,9 млрд дол.

Про це пише агентство Reuters.

Таким чином було усунуто ключову перешкоду в 18-місячних переговорах і забезпечивши доступ до життєво важливого ринку для своєї стратегії зростання.

Схвалення завершило бурхливий процес, що супроводжувався опором профспілок і двома оглядами національної безпеки.

"Акції Nippon, четвертого за величиною виробника сталі в світі, зросли на 3% до 2 915 ієн до обідньої перерви після того, як не торгувалися через надлишок заявок на купівлю на початку дня. Вони перевершили токійський індекс Nikkei 225, який виріс приблизно на 1%", – зазначено у повідомленні.

У п'ятницю Трамп підписав указ, що дозволяє продовжити злиття, але за умови досягнення угоди з Міністерством фінансів з питань національної безпеки. Після цього компанії оголосили, що вони підписали угоду, що фактично завершило угоду.

Угода передбачає 11 мільярдів доларів нових інвестицій до 2028 року, а також зобов'язання щодо управління, виробництва і торгівлі. Nippon Steel також підтвердила плани придбати 100% звичайних акцій U.S. Steel.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Президент США Дональд Трамп схвалив пропозицію японської Nippon Steel щодо поглинання американської U.S. Steel за 14,9 млрд доларів. 13 червня він підписав указ, яким дозволив укладання угоди за умов дотримання низки вимог.

Згідно з документом, угоду буде затверджено лише в тому випадку, якщо сторони підпишуть із Мінфіном США угоду з національної безпеки (NSA), яка виршить питання нацбезпеки.

Також раніше повідомлялося, що у січні 2025 року перед відходом із Білого дому Джо Байден заблокував злиття японської Nippon Steel з американською U.S. Steel через загрози для національної безпеки. Профспілка підтримала таке рішення. Steel і Nippon Steel подали до суду через рішення Байдена.

Читайте детальніше: Чому Байден заблокував поглинання Японією ключового виробника сталі.