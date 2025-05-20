Акції китайського постачальника Tesla злетіли на 16% завдяки найбільшому у світі лістингу

Акції Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) зросли на дебютних торгах у Гонконгу після того, як провів найбільше у світі розміщення акцій цього року, зібравши 35,7 млрд. гонконгських доларів ($4,6 млрд),

Про це пише Financial Times.

"Акції провідного китайського виробника акумуляторів CATL зросли більш ніж на 16% у перший день торгів у Гонконзі після найбільшої у світі додаткової пропозиції цього року. Лістинг приніс щонайменше 4,6 млрд дол, і ця сума може зрости до 5,3 млрд дол, якщо буде реалізовано опцію, що дозволяє андеррайтерам продати більше акцій, ніж планувалося", – зазначено у публікації.

Це одна з найбільших пропозицій у Гонконгу від китайських компаній, які вже пройшли лістинг на материку останніми роками, при цьому CATL також котирується в Шеньчжені. За словами аналітиків, попит був зумовлений зростаючою відмовою світових інвесторів від американських активів, включаючи долар США.

Лістинг отримав підтримку американських банків, а американська компанія з управління активами виступила ключовим інвестором, незважаючи на геополітичну напруженість, що розгорілася навколо угоди, пише FT.

Минулого року компанія отримала продажі на суму 50 млрд дол і чистий прибуток у розмірі 7 млрд дол. Нещодавно компанія представила батареї, які можуть заряджати 520 км запасу ходу за 5 хвилин і мають запас 1500 км при повній зарядці.

Більшу частину залученого фінансування буде спрямовано на закордонну експансію в Європі, зокрема, для стимулювання зростання компанії за межами Китаю. CATL шукала офшорний лістинг, щоб залучити неюаньське фінансування для своєї закордонної експансії, зокрема заводу в Угорщині вартістю 7,3 млрд дол.

Засновник Робін Цзен заявив, що CATL не задоволена статусом "просто виробника компонентів для акумуляторів" і має намір стати першопрохідником на шляху до нульового викиду вуглецю.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що автовиробник Tesla звільнить більше 10% своєї робочої сили по всьому світу, оскільки компанія бореться з падінням продажів і загостренням цінової війни на електромобілі.

Станом на грудень 2023 року найбільший у світі автовиробник за ринковою вартістю налічував 140 473 співробітника по всьому світу. Звільнення означають, що керівництво очікує, що слабкий попит збережеться.

Також повідомлялося, що щонайменше п’ять компаній з материкового Китаю та Гонконгу планують розмістити акції в Сінгапурі протягом наступних 12–18 місяців. Очікується, що вихід китайських компаній на Сінгапурську біржу (SGX) дасть їй імпульс. За даними SGX, у 2024 році тут відбулося лише чотири IPO – значно менше, ніж 71 лістинг у Гонконгу. Серед потенційних емітентів – енергетична компанія, медична група і шанхайський біотехнологічний холдинг.

Також повідомлялося, що світова автомобільна промисловість стикається з кризою поставок у виробництві електродвигунів через обмеження Китаєм експорту рідкоземельних елементів, необхідних для постійних магнітів, що використовуються в електромобілях та інших технологіях.

Китай, який контролює 90% світового виробництва постійних магнітів і майже весь ланцюжок переробки рідкоземельних елементів, зупинив експорт ключових матеріалів більше ніж на місяць на тлі зростання торгової напруженості зі США.