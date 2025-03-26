Акції розробника комп'ютерних ігор "Відьмак" CD Projekt обвалились: причина

Акції CD Projekt знизились на 13%, після того, як компанія оголосила, що реліз "Відьмак IV" відбудеться після 2026 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це викликало побоювання серед інвесторів, що розробка гри займе більше часу, ніж очікувалось.

Фінансовий директор CD Projekt, Пьотр Нелюбович, зазначив, що точну дату запуску гри поки не оголошено, але період після 2026 року був названий, щоб "дати більше інформації інвесторам". Аналітики попередньо прогнозували прем'єру гри в другому кварталі 2027 року.

Попри цей негатив, аналітики JPMorgan вказали, що для інвесторів це не є повною несподіванкою, а "внутрішнім базовим сценарієм" компанії.

CD Projekt оголосила про початок повномасштабного виробництва гри "Відьмак IV" у листопаді минулого року.