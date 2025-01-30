Акції авіаперевізника Wizz Air обвалились після другого попередження про збитки

Лоукостер Wizz Air вдруге за шість місяців знизив прогноз прибутку, що призвело до падіння акцій на 16% на початку торгів, оскільки компанія намагається розв'язати проблему посадки своїх літаків через проблеми з двигунами.

Про це повідомляє Financial Times.

Перевізник, акції якого котируються на Лондонській фондовій біржі, заявив, що очікує, що чистий прибуток у 2025 фінансовому році складе від 250 до 300 млн євро, в порівнянні з попереднім прогнозом у 350-450 млн євро.

У повідомленні нагадують, що у серпні минулого року компанія знизила свій прогноз з 500 млн євро до 600 млн євро.

Генеральний директор авіакомпанії Йожеф Вараді, заявив, що авіакомпанія "продовжує працювати в складних умовах, пов'язаних з тривалою зупинкою близько 20% свого флоту через добре задокументовану проблему з двигуном".

Труднощі з двигунами Pratt & Whitney заважали Wizz Air понад рік і змусили її зменшити амбітні плани зростання.

Нагадаємо:

Угорський регулятор встановив порушення з боку авіакомпанії-лоукостера WizzAir та виписав їй штраф у розмірі 770 тисяч євро за недоброчесну практику щодо клієнтів.