Акции авиаперевозчика Wizz Air обвалились после второго предупреждения об убытках

Лоукостер Wizz Air второй раз за шесть месяцев снизил прогноз прибыли, что привело к падению акций на 16% в начале торгов, поскольку компания пытается решить проблему посадки своих самолетов из-за проблем с двигателями.

Об этом сообщает Financial Times.

Перевозчик, акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже, заявил, что ожидает, что чистая прибыль в 2025 финансовом году составит от 250 до 300 млн евро, по сравнению с предыдущим прогнозом в 350-450 млн евро.

В сообщении напоминают, что в августе прошлого года компания снизила свой прогноз с 500 млн евро до 600 млн евро.

Генеральный директор авиакомпании Йожеф Варади, заявил, что авиакомпания "продолжает работать в сложных условиях, связанных с длительной остановкой около 20% своего флота из-за хорошо задокументированной проблемы с двигателем".

Трудности с двигателями Pratt & Whitney мешали Wizz Air более года и заставили ее уменьшить амбициозные планы роста.

Напомним:

Венгерский регулятор установил нарушения со стороны авиакомпании-лоукостера WizzAir и выписал ей штраф в размере 770 тысяч евро за недобросовестную практику в отношении клиентов.