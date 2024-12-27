Акції авіакомпаній випереджають інші ринки найбільше за десять років: причини

Рекордний рік для подорожей у США підштовхує акції авіакомпаній до стрімкого річного зростання.

Про це пише Bloomberg.

Індекс S&P Supercomposite Airlines підскочив на 60% у 2024 році порівняно з 27% зростанням індексу S&P 500. Це найкращий рік для галузевого індексу з 2014 року, коли він також востаннє випередив на таку величину більш широкий ринок.

Акції United Airlines Holdings Inc., авіакомпанії-лідера індексу, цього року зросли на 144%, що робить її четвертим найбільшим гравцем серед S&P 500.

Американці літають безпрецедентно багато, а за даними Міністерства транспорту США, на 2024 рік припадає 10 найбільших днів подорожей за всю історію Адміністрації транспортної безпеки.

Тим часом, найбільший біржовий фонд США Global Jets ETF з капіталом 1,1 млрд дол, пов'язаний з міжнародними авіаперевезеннями, демонструє різке зростання короткострокового інтересу.