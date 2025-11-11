Ajax Systems відкрила завод у В’єтнамі на понад тисячу робочих місць

Українська IT-компанія Ajax Systems, виробник систем безпеки, відкрила новий завод у в'єтнамському місті Ханой, де протягом року планують створити понад тисячу робочих місць.

Про це компанія повідомила ЕП.

Новий виробничий майданчик площею 8300 кв. м дозволить Ajax Systems розширити й диверсифікувати свої потужності та посилити позиції на світовому ринку. На заводі випускатимуть усі лінійки пристроїв Ajax.

"Новий завод Ajax Systems у В'єтнамі – це стратегічний крок до глобального масштабування, розширення потужностей та диверсифікації виробництва. Ми свідомо обрали В'єтнам, адже країна має сприятливі умови для промислового бізнесу, кваліфікованих фахівців, розвинені індустріальні парки та широку мережу постачальників", – розповів засновник і голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський.

Окрім В'єтнаму, Ajax Systems продовжує розвивати наявне виробництво в Україні та Туреччині. Розробка продуктів відбувається у трьох R&D-центрах: Києві, Львові та Вінниці. Для посилення глобальної присутності компанія також розбудовує локальні команди в різних країнах.

Довідково. Ajax Systems – найбільший у Європі виробник охоронних систем. Її рішеннями користуються понад 4 мільйони користувачів. У портфелі компанії – близько 180 пристроїв для захисту від вторгнень, відеоспостереження, пожежної безпеки, а також рішень для комфорту та автоматизації житлових і комерційних об'єктів.

У квітні цього року Ajax Systems повідомила, що виходить на ринок Бразилії.