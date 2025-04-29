Ajax Systems виходить на бразильський ринок

Українська компанія Ajax Systems, яка виробляє системи безпеки, продовжує міжнародну експансію і виходить на ринок Бразилії.

Про це йдеться на сайті виробника.

Компанія будує власну локальну команду на чолі з регіональним керівником з продажу Едуардо Феліксом. У Бразилії буде доступна продукція Ajax для захисту від вторгнення, відеоспостереження, пожежної безпеки, а також комфорту і автоматизації.

"Ми бачимо значний потенціал у таких ключових галузях, як телекомунікації, житлова безпека, банківський сектор та роздрібна торгівля. Ми прагнемо представити наші передові рішення з безпеки та встановити нові галузеві стандарти — так, як ми це зробили в інших країнах", – наголосив директор кластера у Південній Європі та Латинській Америці в Ajax Systems Дієґо Ді Джузеппе.

Зазначається, що бразильський ринок електронної безпеки завершив 2023 рік із доходом понад 12 млрд бразильських реалів (приблизно 85,1 млрд грн), що в середньому становить 13,75% зростання порівняно із результатами минулого року.

Бразильська асоціація виробників електронних систем безпеки

прогнозує на 2024 рік зростання на 18,5%, що зумовлено ще активнішим впровадженням інтегрованих рішень для безпеки та домашньої автоматизації.

Очікується, що ринок стабільно зростатиме до 2025 року й надалі.

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