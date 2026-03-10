76% значимих фінкомпаній завершили рік з прибутком понад сто мільйонів гривень – дослідження

Десять найбільших гравців із списку значимих фінансових компаній НБУ за рік отримали 35 млрд грн доходу та 3,6 млрд грн прибутку, але при цьому дві компанії завершили рік зі збитком.

Про це йдеться у дослідженні платформи великих даних VKURSI.

Як зазначають аналітики платформи, 49 приватних значимих фінансових компаній зі списку НБУ за 2025 рік згенерували 69 млрд грн доходу та 5 млрд грн прибутку.

Водночас десять найбільших гравців забезпечили 35 млрд грн доходу та 3,6 млрд грн прибутку, а дві компанії завершили рік зі збитком.

Національний банк України вперше оприлюднив перелік значимих фінансових компаній 22 січня. Для них передбачені додаткові вимоги до діяльності, корпоративного управління та системи внутрішнього контролю.

До списку увійшли 53 компанії, з яких 49 — приватної форми власності. Команда платформи великих даних VKURSI для перевірки контрагентів проаналізувала фінансові показники значимих фінкомпаній приватної форми власності за 2025 рік, а також виокремила топ-10 компаній за доходом та прибутком.

Десять найбільших учасників ринку згенерували 3,6 млрд грн прибутку, тоді як їхній загальний дохід сягнув 35 млрд грн.

"Прибуток приватних значимих фінансових компаній у 2025 році склав 5,06 млрд грн, тоді як загальний дохід сягнув 69 млрд грн. Галузь генерує мільярдні обороти, але чистий фінансовий результат зосереджений у вузькому колі лідерів", – зазначають аналітики VKURSI.

При цьому 76% значимих фінансових компаній завершили 2025 рік із прибутком понад 100 млн грн.

Ще дев'ять фінкомпаній показали символічний "плюс" у межах тисяч гривень — результат, який на практиці означає роботу в нульовій зоні: будь-яке погіршення кон'юнктури або зростання резервів може перетворити такі компанії на збиткові. Дві компанії отримали збиток.

До топ-10 значимих фінансових компаній приватної форми власності за прибутком у 2025 році представлені чотири сегменти ринку: чотири кредитні установи, три компанії з обміну валют, дві лізингові компанії та одна компанія — онлайн-сервіс оплати частинами для бізнесу та агророзстрочка.

● ТОВ "ОТП Лізинг" (OTP Leasing) – 886,11 млн грн

● ТОВ "Споживчий Центр" (ШвидкоГроші) – 470,08 млн грн

● ТОВ "Преміум Фінанс" – 395,41 млн грн

● ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) – 394,82 млн грн

● ТОВ "ФК "Центрофінанс" – 316,77 млн грн

● ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Груп" – 312,26 млн грн

● ТОВ "Укр Кредит Фінанс2 (CreditKasa) – 262,72 млн грн

● ТОВ "Фінансова компанія Активітіс" (eDilo, WEAGRO) – 238,1 млн грн

● ТОВ "Лінеура Україна" (Credit7) – 227,08 млн грн

● ТОВ "Сканія Кредіт Україна" (Scania Credit) – 181,04 млн грн

До топ-10 фінансових компаній приватної форми власності за доходом у 2025 році увійшли наступні гравці:

● ТОВ "ФК "Роял Фінанс 1" – 6,36 млрд грн

● ТОВ "ОТП Лізинг" (OTP Leasing) – 5,21 млрд грн

● ТОВ "Перфект Фінанс" – 4,53 млрд грн

● ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (CreditKasa) – 3,84 млрд грн

● ТОВ "Фінансова компанія Активітіс" (eDilo, WEAGRO) – 2,96 млрд грн

● ТОВ "ФК "Є Гроші" (ЄГроші) – 2,65 млрд грн

● ТОВ "Споживчий Центр" (ШвидкоГроші) – 2,49 млрд грн

● ТОВ "Авентус Україна" (CreditPlus) – 2,46 млрд грн

● ТОВ "Мілоан" (Miloan) – 2,39 млрд грн

● ТОВ "ФК "Атлана" – 2,24 млрд грн.

