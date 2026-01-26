70 мільйонів збитків "Укртелефільму": апеляція залишила без змін вирок екскерівнику

Апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін вирок колишньому керівнику ДП "Укртелефільм" та підприємцю у справі, які завдали держпідприємству понад майже 70 млн грн збитків.

Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін вирок ВАКС від 18.10.2023, яким колишнього керівника ДП "Укртелефільм" та директора приватного підприємства визнано винуватими у продажі майнових прав на нерухомість державного підприємства, що завдало понад 67,73 млн грн збитків", – говориться у повідомленні.

Вироком суду екскерівника ДП "Укртелефільм" визнано винуватим у вчиненні злочину та призначено покарання у виді п'ять років позбавлення волі, нагадує прокуратура.

Також його позбавлили права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Директора підприємства засуджено до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 17 тис. грн та конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців, зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

У 2019 році детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому генеральному директору ДП "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" про підозру у зловживанні службовим становищем та використанні підроблених документів.

У інтерв'ю ЕП Олександр Цивінський, який нині очолює Бюро економічної безпеки, розповів про справу "Укртелефільму". "Майже 70 мільйонів збитків. Притягнуто до відповідальності службовця категорії А з Держкомтелерадіо. Об'єкт протиправних посягань арештований та повернутий державі", – зазначив він.