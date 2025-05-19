57% бізнесу поскаржилися на брак кадрів: це найкращий показник за пів року – опитування

В Україні проблема браку робочої сили залишається актуальною: у квітні дещо зросли частки підприємств, яким складно знайти як кваліфікованих працівників (до 47,8%, +1,8 в.п.), так і некваліфікованих (до 36,3%, +0,2 в.п.).

Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Зазначається, що брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників залишається головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час.

"Абсолютне значення цієї перешкоди знизилося на 8 в.п. – до 57%. Це вже не випадковість, а певне покращення ситуації", — повідомив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел. Це найнижчий рівень з жовтня 2024 року, коли також було 57%.

Перелік найбільших перешкод бізнесу не змінився. На другому місці у квітні залишилася проблема "небезпечно працювати" (зростання на 1 в.п. — до 54%), а про проблему "зростання цін на сировину, матеріали та товари" стали згадувати менше (зменшення на 5 в.п. — до 43%).

Рідше бізнес скаржився і на "зменшення попиту на продукцію і послугу" (4 в.п., до 28%).

"Ситуація з електропостачанням покращилась настільки, що вже майже відсутні відключення електрики для бізнесу. Тому ця перешкода поступово знижувалась з "топу" на нижчі сходинки. І в квітні про "перебої з електро-, водо або теплопостачанням говорило лише 6% респондентів — це вже 9-а сходинка в переліку перешкод", – заявив Євген Ангел. Це мінімальний показник із вересня 2022 року (4%).

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.

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