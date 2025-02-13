"Власна справа": 308 українців отримають 72 мільйона гривень на розвиток бізнесу

308 українців стали переможцями першої у 2025 році хвилі програми "Власна справа" та отримають 72 млн грн на старт або розширення бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Серед отримувачів мікрогрантів першої хвилі 57% жінок, 35% чоловіків, 8% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (35), Київської (31), Дніпропетровської (23), Івано-Франківської (23) областей та міста Києва (20). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть грантери першої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 94 людини;

тимчасове розміщування й організація харчування – 50 людей;

надання інших видів послуг – 37 людей;

переробна промисловість — 36 людей;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги - 23 людини.

За даними МІнекономіки, від початку дії програми грантову підтримку від держави на розвиток бізнесу отримали понад 23 000 українців на 5,6 млрд грн.

У відомстві нагадали, що за грантовою програмою "Власна справа" українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності.

Для отримання гранту понад 75 тис. грн обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Українці віком до 25 років можуть отримати грант розміром до 150 тисяч гривень із зобов'язанням зареєструватись як ФОП, вимога створити робочі місця для них не обов'язкова.

Підприємці Харкова та Харківської області можуть отримати грант до 300 тис. грн та до 500 тис. грн за умови створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Кошти гранту можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом. Адмініструє програму Державна служба зайнятості.

Нагадаємо:

Станом на грудень 2024 року переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" стали сорок українців віком до 25 років, які отримають 6 мільйонів гривень на старт власного бізнесу.