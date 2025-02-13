"Собственное дело": 308 украинцев получат 72 миллиона на развитие бизнеса

308 украинцев стали победителями первой в 2025 году волны программы "Власна справа" и получат 72 млн грн на старт или расширение бизнеса.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Среди получателей микрогрантов первой волны 57% женщин, 35% мужчин, 8% юридических лиц. Более 70% из них имеют высшее образование.

Больше всего грантополучателей из Львовской (35), Киевской (31), Днепропетровской (23), Ивано-Франковской (23) областей и города Киева (20). Подавляющее большинство грантополучателей планируют потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Самыми популярными сферами, в которых будут работать грантеры первой волны, являются:

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 94 человека;

временное размещение и организация питания - 50 человек;

предоставление других видов услуг - 37 человек;

перерабатывающая промышленность - 36 человек;

здравоохранение и предоставление социальной помощи - 23 человека.

По данным Минэкономики, с начала действия программы грантовую поддержку от государства на развитие бизнеса получили более 23 000 украинцев на 5,6 млрд грн.

В ведомстве напомнили, что по грантовой программе "Власна справа" украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности.

Для получения гранта более 75 тыс. грн обязательным условием предоставления средств является создание 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Украинцы в возрасте до 25 лет могут получить грант в размере до 150 тысяч гривен с обязательством зарегистрироваться как ФЛП, требование создать рабочие места для них не обязательно.

Предприниматели Харькова и Харьковской области могут получить грант до 300 тыс. грн и до 500 тыс. грн при условии создания 1-2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

Средства гранта можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Заявки на получение гранта подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом. Администрирует программу Государственная служба занятости.

Напомним:

По состоянию на декабрь 2024 годапобедителями молодежной составляющей грантовой программы "Власна справа" стали сорок украинцев в возрасте до 25 лет, которые получат 6 миллионов гривен на старт собственного бизнеса.