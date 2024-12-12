40 молодих українців отримали 6 мільйонів грантів на розвиток бізнесу: чим займатимуться

Переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" стали сорок українців віком до 25 років, які отримають 6 мільйонів гривень на старт власного бізнесу.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"40% з них - віком 18-20 років", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, молоді підприємці планують займатись виробництвом одягу й аксесуарів, сирів, кондитерських виробів, напівфабрикатів, продажем меблів і товарів для дому, відкрити кав'ярні, салони краси, фотостудію, фітнес-центр, ательє, рекламне агентство, надавати послуги з ремонту комп'ютерної техніки.

У міністерстві нагадали, що за умовами програми українці віком від 18 до 25 років можуть отримати мікрогрант до 150 тис. грн на започаткування бізнесу. Вони мають зареєструватися як ФОП після отримання позитивного рішення про надання гранту.

Впродовж трьох років підприємець має повернути суму гранту у вигляді сплачених до бюджету податків та зборів. Після цього можна отримати ще один грант за програмою "Власна справа" на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень із зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць.

Нагадаємо:

В Україні почали видавати молоді іпотечні кредити за програмою єОселя, згідно з якими українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку, сплативши вдвічі нижчий перший внесок — від 10% від вартості житла.

Перший кредит за новими умовами у Ощадбанку отримав 23-річний підприємець, який придбав однокімнатну квартиру у Чернігові.