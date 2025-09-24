Льготы на электрокары повысили их популярность, но скоро это закончится

С 1 января 2026 года завершится действие льгот на импорт электромобилей. Сколько "электричек" завезли украинцы в 2025 году и как рекордные объемы влияют на бюджет страны?

В августе 2025 года продажи электромобилей и гибридных автомобилей побили рекорды: на них пришлась четверть рынка как в сегменте новых авто, так и среди подержанного импорта. В частности, среди импортированных подержанных легковушек электромобили составляют 25,6% (на 2,3 п.п. больше, чем в июле), а среди продаж новых машин - уже 28% (+3,2 п.п.).

Для сравнения, за первое полугодие 2025 года доля полностью электрических (BEV) автомобилей в продажах в Польше выросла с 3% до всего 5%, Чехия смогла "дотянуть" до 5-6%, а в целом в ЕС их доля составляет около 15,6% рынка.

С учетом гибридов, в Украине каждая вторая проданная в августе новая легковушка имела электрическую или гибридную силовую установку.

Основной двигатель стремительного роста спроса - налоговый календарь. Украинские автолюбители бросились покупать электрокары, потому что знают, что стимулирующие льготы, которые действуют с 2018 года с 1 января 2026-го закончатся.

Сейчас при импорте "зеленого" авто государство не взимает налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% и пошлину (10%). Акциз взимается символический - всего 1 евро за каждую кВт-ч емкости батареи (преимущественно не более 100 евро для большинства моделей).

Эта льготная система налогообложения сделала электромобили значительно доступнее, удешевив их на 20-35% по сравнению с бензиновыми аналогами и стимулировала "бум" импорта.

Однако уже через несколько месяцев это преимущество исчезнет. С нового года ввоз электрокаров будет облагаться налогом по полной ставке, как и обычные авто с двигателем внутреннего сгорания. При растаможке придется уплатить 20% НДС и 10% пошлины от таможенной стоимости машины, а также тот же акциз размером в 1 евро за кВт-ч.

Правительство объясняет такой шаг необходимостью устранить фискальный дисбаланс. По словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, в условиях военного положения неправильно освобождать одни товары от НДС, когда на другие он начисляется. Несмотря на зарегистрированные летом несколько законопроектов, которые должны продлить "нулевой" НДС на импорт электрокаров, Гетманцев уверяет, что эту льготу продолжать больше не будут.

Поэтому импортеры спешат максимально насытить рынок предложением до нового года. По оперативным данным Государственной таможенной службы (ГТС), в августе 2025 года на территорию Украины ввезли 9274 электромобиля (20% годового объема) общей таможенной стоимостью почти 8,1 млрд грн. И это одна из причин рекордной за всю историю Украины разбалансировки экспорта и импорта.

Из-за рекордных объемов импорта только в августе 2025 года государственный бюджет недополучил более 1,6 млрд грн доходов от импорта электромобилей - это средства, которые не поступили от уплаты НДС и пошлины.

Исходя из данных ГМС, средняя "цена льготы" с одного авто составляет 172 тыс. грн. По данным сервисных центров МВД, за 8 месяцев 2025 года в стране зарегистрировали 47,3 тыс. импортированных электрокаров. Поэтому за неполный 2025 год бюджет уже недополучил около 7,5-8 млрд грн.

Если динамика августа сохранится, то за весь 2025 год потери сметы из-за льготной растаможки электроавтомобилей могут составить ориентировочно 11-12 млрд грн.

Правда, такие потери можно считать условными, ведь в случае, если бы льгот на ввоз электрокаров не было, то вряд ли количество их регистраций было бы таким высоким.

С электрокарами есть еще одна формальная проблема: они не способствуют финансированию дорожной инфраструктуры. Владельцы заряжают их от электросети, не платя акциз на топливо. Именно последний - источник наполнения дорожного фонда. Впрочем, с 2024 года этот фонд фактически перестал существовать, ведь на период военного положения его решили перенаправить на финансирование обороны.

Владельцы электромобилей все же платят акцизный налог на электроэнергию, однако его размер гораздо ниже, чем с топлива. Да и не в военное время поступления от акциза на электричество не финансируют дорожный фонд, несмотря на то, что электромобили ездят по тем же дорогам, что и авто на двигателях внутреннего сгорания.

В любом случае, после отмены льгот в 2026 году украинский "электротренд" неизбежно притормозит. Например, в Румынии после частичной отмены льгот в 2024 году (размер субсидии уменьшился с 10 тыс. евро до 5 тыс. евро) продажи электрокаров упали более чем на 30%. Как следствие их доля в новых регистрациях за два года сократилась с 11% до 3,2%.

Украинскому рынку тоже придется найти новое равновесие, где доля электромобилей будет меняться уже на рыночных началах, а государство, возможно, будет искать другие пути поддержки инноваций, не разбалансируя бюджет.