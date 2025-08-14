Бізнес на 100 мільярдів із хвостиком

У 2024 році в Україні виробили та продали безпілотників майже на 100 млрд грн. Скільки буде у 2025-му?

У 2024-2025 роках Україна стрімко вийшла у світові лідери з виробництва військових дронів. Галузь, яка ще кілька років тому здавалася нішевою, тепер нагадує вибуховий стартап: нові виробники з’являються щомісяця, а безпілотники українського виробництва виконують широкий спектр завдань: від розвідки до високоточних ударів у глибокому тилу ворога.

Цей стрибок став можливим завдяки рідкісному збігу обставин: сотні нових компаній, колосальний попит від Сил оборони та кроки держави для підтримки галузі.

З КВЕДом 30.30 – "Виробництво літальних апаратів" – масово реєструються нові підприємства. Якщо на початку 2023 року таких юридичних осіб було близько 280, то на старті 2024-го – понад 700. На початку серпня 2025 року, за даними "Опендатаботу", їх стало понад 800.

Чому кількість цих компаній різко збільшилася? Уряд створив сприятливий інвестиційний клімат: звільнив від ПДВ та мита імпорт компонентів для дронів, а виробники з КВЕДом 30.30 можуть отримати компенсацію до 80% вартості проєкту. Це суттєво знизило поріг входу на ринок і прискорило виробничий цикл.

Офіційної статистики обсягів виробництва немає. Держава оперує показниками власних закупівель: 1,2-1,7 млн одиниць у 2024 році. Експерти оцінюють загальне виробництво 4 млн дронів, додаючи до держзамовлень постачання волонтерами та бізнесом конкретним підрозділам.

Фінансові показники підтверджують масштаб зростання.

Згідно з аналізом ЕП офіційної звітності бізнесу, доступної на порталі відкритих даних data.gov.ua, сукупний виторг підприємств з КВЕДом 30.30 зріс із 17 млрд грн у 2022 році (дві третини з яких забезпечував націоналізований завод "Мотор Січ") до 40 млрд грн у 2023-му. У 2024 році цифра зросла ще понад удвічі до 99 млрд грн.

Відповідно до державних контрактів, виробники закладають у вартість дронів до 25% рентабельності. Офіційний чистий прибуток компаній, за звітами, у 2024 році становив 14 млрд грн.

За оцінками на основі фінансової звітності, близько 75% усієї виручки дронової галузі у 2024 році припали на двадцятку найбільших виробників.

На якому показнику галузь зупиниться за підсумками 2025 року? У державному бюджеті на цей рік заклали понад 110 млрд грн на закупівлю безпілотників (зокрема 102 млрд грн – через Агенцію оборонних закупівель).

За даними квартальної звітності підприємств, із січня до березня 2025 року вже реалізували дронів та супутньої продукції на 39 млрд грн. Якщо екстраполювати цю цифру на весь рік, то вийде близько 160 млрд грн обороту галузі. Проте в реальності підсумкова сума, імовірно, буде значно вищою.

По-перше, не всі учасники ринку подали квартальну (а тим більше піврічну) фінансову звітність до Держстату, частина даних з’явиться пізніше.

По-друге, перший квартал традиційно "слабкий", більшість продажів припадає на другу половину року. Порівняння показників першого кварталу 2025-го з аналогічним періодом попереднього року демонструє зростання у 2,4 разу. За такого темпу обсяги виробництва дронів у 2025 році можуть сягнути 200-300 млрд грн.

Приблизно про такі ж темпи зростання замовлень кажуть і в Міноборони. У 2025 році відомство планує купити 4,5 млн FPV-дронів від українських виробників, повідомляв директор департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський.

Отже, український сектор БПЛА в найближчі роки залишатиметься драйвером оборонної промисловості і важливим чинником економічного зростання, набуваючи дедалі більшого значення як для перемоги у війні, так і для післявоєнного розвитку країни.