За портрет Медведчука доплатили 800 гривень: одна з найдешевших його картин

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало бурштиновий портрет екснардепа та зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомив радник голови АРМА Андрій Позняк у Facebook.

Зазначається, що портрет був проданий за 6009 грн, що навіть більше за стартову ціну, яка становила 5225 грн. Це одна з найдешевших картин колекції.

Загалом Агентство реалізовувало вже 70 картин із конфіскованої колекції Медведчука. Аукціони тривають далі.

Нагадаємо:

Агентство з розшуку та управління активами продало перші 16 картин з арештованої колекції колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Раніше частина колекції зі 136 картин була оцінена майже у 4 мільйони гривень.

Із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

У вересні Агентство з розшуку та менеджменту активів продало годинники Віктора Медведчука. Зокрема, годинник "Parmigiani Fleurier" із зображенням "Оксани Марченко" - за 485 тис грн (302,6 тис грн стартова ціна), а також з молотка недорого пішов годинник "Москва Кремль".

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн.