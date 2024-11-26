До нових антиросійських санкцій ЄС увійдуть компанії з КНР, Сербії, посадовці з КНДР

До 15-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу увійдуть близько 50 фізичних та 30 юридичних осіб.

Про це повідомив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Зокрема, нові санкції торкнуться

Російських виробників озброєння та деяких китайських компаній, що постачають їм компоненти;

Компаній, що допомагають Москві отримувати критичні компоненти включає суб'єкти з: Росії, Сербії, Ірану, Гонконгу, Китаю, Індії, ОАЕ, Таїланд;

Посадовців з КНДР, які причетні до відправки військових на територію РФ;

Компаній, які займаються перевезеннями нафти, та їхні керівники.

Крім того, в новому пакеті санкцій мова йтиме про заборону доступу до європейських портів для близько 45 російських нафтових танкерів, а ткож про кілька технічних правок по Euroclear/знерухомленим активам.

Нагадаємо:

США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.