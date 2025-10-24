ЄС звинуватив Meta і TikTok у нехтуванні безпекою користувачів і прозорістю даних

Єврокомісія офіційно звинуватила компанії Meta і TikTok у недостатньому контролі забороненого контенту у своїх мережах та обмеженні доступу до даних для дослідників

Про це повідомила пресслужба ЄС.

У п'ятницю Європейська комісія заявила, що в Instagram та Facebook немає простого механізму, доступного для людей, щоб швидко позначати та повідомляти про терористичні матеріали, зображення сексуального насильства над дітьми та інший незаконний контент.

Також Єврокомісія вважає, що TikTok і Meta не надають ученим і дослідникам достатнього та зручного доступу до своїх даних. Через ці перешкоди дослідники часто отримують лише неповну або ненадійну інформацію. Це прямо впливає на їхню можливість перевіряти, чи стикаються користувачі, особливо неповнолітні, з незаконним або шкідливим контентом.

Meta і TikTok мають можливість письмово відреагувати на звинувачення або виправити виявлені недоліки.

Європейський закон про цифрові послуги передбачає, що компанії тепер зобов'язані набагато активніше контролювати те, що відбувається у них на платформах. Якщо вони порушать ці правила, на них можуть накласти штраф – до 6% від їхнього загального річного доходу по всьому світу. Наразі Євросоюз ще жодного разу не застосовував ці штрафи на практиці.

Новий європейський закон про цифрові послуги, що почав діяти у листопаді 2022 року, вимагає від великих онлайн-сервісів посилити боротьбу з забороненим контентом, загрозами для безпеки громадян і шахрайськими діями. Проте раніше президент США Дональд Трамп вже погрожував країнам, які, на його думку, "утискають" американські компанії, запровадженням вищих тарифів.

