Місія JUPITeR: які нові технології запропонувала Японія для відновлення України
Представники японського бізнесу презентували у Києві технологічні рішення для відбудови та модернізації України у сферах будівництва інфраструктури та житла.
Про це повідомляє Мінрозвитку за результатами зустрічі у межах другої державно-приватної місії JUPITeR із представниками 11 приватних японських компаній, частина з яких уже працює в Україні та планує розширювати свою діяльність.
Зокрема, під час презентації йшлося про технології:
- безшумного встановлення фундаментних опор для швидкої відбудови мостів, портів у складних умовах або у щільній міській забудові,
- дистанційного керування будівельною технікою для роботи в небезпечних зонах,
- управління відходами руйнувань,
- переробки будівельного сміття та вологого ґрунту на високоякісні матеріали для повторного будівництва доріг чи сільськогосподарських угідь,
- будівництво, модернізація або відновлення систем водопостачання та водовідведення,
- гуманітарного розмінування водойм.
Раніше завдяки підтримці Японії в Україні було поставлено рейки для залізничної інфраструктури та змонтовано збірні мостові конструкції. У деяких регіонах уже використовується японська техніка та обладнання у сфері розмінування та поводження з відходами.
Нагадаємо:
Платформа JUPITeR започаткована у січні 2025 року, щоб залучати японські технології та експертизу до відновлення України. Ініціатива передбачає співпрацю в галузях транспортної інфраструктури, житлового будівництва, логістики та відновлення об'єктів критичної інфраструктури.