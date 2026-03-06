Українська правда
Місія JUPITeR: які нові технології запропонувала Японія для відновлення України

Віктор Волокіта — 6 березня, 12:36
Представники японського бізнесу презентували у Києві технологічні рішення для відбудови та модернізації України у сферах будівництва інфраструктури та житла.

Про це повідомляє Мінрозвитку за результатами зустрічі у межах другої державно-приватної місії JUPITeR із представниками 11 приватних японських компаній, частина з яких уже працює в Україні та планує розширювати свою діяльність.

Зокрема, під час презентації йшлося про технології:

  • безшумного встановлення фундаментних опор для швидкої відбудови мостів, портів у складних умовах або у щільній міській забудові,
  • дистанційного керування будівельною технікою для роботи в небезпечних зонах,
  • управління відходами руйнувань,
  • переробки будівельного сміття та вологого ґрунту на високоякісні матеріали для повторного будівництва доріг чи сільськогосподарських угідь,
  • будівництво, модернізація або відновлення систем водопостачання та водовідведення,
  • гуманітарного розмінування водойм.

Раніше завдяки підтримці Японії в Україні було поставлено рейки для залізничної інфраструктури та змонтовано збірні мостові конструкції. У деяких регіонах уже використовується японська техніка та обладнання у сфері розмінування та поводження з відходами.

Нагадаємо:

Платформа JUPITeR започаткована у січні 2025 року, щоб залучати японські технології та експертизу до відновлення України. Ініціатива передбачає співпрацю в галузях транспортної інфраструктури, житлового будівництва, логістики та відновлення об'єктів критичної інфраструктури.

