Місія JUPITeR: які нові технології запропонувала Японія для відновлення України

Представники японського бізнесу презентували у Києві технологічні рішення для відбудови та модернізації України у сферах будівництва інфраструктури та житла.

Про це повідомляє Мінрозвитку за результатами зустрічі у межах другої державно-приватної місії JUPITeR із представниками 11 приватних японських компаній, частина з яких уже працює в Україні та планує розширювати свою діяльність.

Зокрема, під час презентації йшлося про технології:

безшумного встановлення фундаментних опор для швидкої відбудови мостів, портів у складних умовах або у щільній міській забудові,

дистанційного керування будівельною технікою для роботи в небезпечних зонах,

управління відходами руйнувань,

переробки будівельного сміття та вологого ґрунту на високоякісні матеріали для повторного будівництва доріг чи сільськогосподарських угідь,

будівництво, модернізація або відновлення систем водопостачання та водовідведення,

гуманітарного розмінування водойм.

Раніше завдяки підтримці Японії в Україні було поставлено рейки для залізничної інфраструктури та змонтовано збірні мостові конструкції. У деяких регіонах уже використовується японська техніка та обладнання у сфері розмінування та поводження з відходами.

Нагадаємо:

Платформа JUPITeR започаткована у січні 2025 року, щоб залучати японські технології та експертизу до відновлення України. Ініціатива передбачає співпрацю в галузях транспортної інфраструктури, житлового будівництва, логістики та відновлення об'єктів критичної інфраструктури.