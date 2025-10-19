Українська правда
У Львові збудують церкву: під землею буде трапезна-укриття

Віктор Волокіта — 19 жовтня, 16:55
У Львові збудують церкву: під землею буде трапезна-укриття
Візуалізація проєкту переможців, модерний храм з високою дерев’яною каплицею поруч
Львівська міськрада

У Львові оприлюднили результати архітектурного конкурсу на проєктну пропозицію храму Різдва Христового на вул. Ряшівській. Переможцем визнали архітектурну майстерню "Симетрія".

Про це повідомила міська рада.

У храмі архітектори передбачили місце для вертепу, а під землею — трапезну (їдальня), що зможе слугувати укриттям, санвузли й ліфт для маломобільних.

На подвір'ї планують збудувати каплицю, дзвіницю й навчальний клас.

За описом авторів-переможців, концепція храму базується на образі яскині — місця народження Христа.

Архітектура поєднує природні лінії, характерні для української дерев'яної сакральної традиції, із сучасними конструктивними рішеннями та матеріалами.

Проєкт також передбачає екологічні рішення. Йдеться про збір дощової води, природне очищення ґрунтів і покриття, через яке може проходити вода.

Архітектурний конкурс оголосили у липні. З 23 зареєстрованих авторських колективів на конкурс подали 17 проєктів.

Нагадаємо:

Славська селищна рада (Львівська область) 20 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ "Рроса" реставрацію церкви за 9,4 млн грн.

