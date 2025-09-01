Пам'ятка архітектури: на Львівщині замовили реставрацію церкви за 9 мільйонів

Славська селищна рада (Львівська область) 20 серпня за результатами тендеру замовила ТОВ "Рроса" реставрацію церкви за 9,4 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця 2026 року мають реставрувати пам’ятку архітектури національного значення – дерев’яну церкву Зіслання Святого Духа в селі Верхня Рожанка. Вона збудована у 1804 році та виконана у традиційному бойківському стилі.

На матеріальні ресурси відведено 5,13 млн грн (55% від договору). Як пише видання, на деякі матеріали ціни завищені.

У інформації про ціни на матеріальні ресурси 1,64 млн грн припадає на колотий ґонт по 32 грн/шт.

Ґонт – це покрівельний матеріал у вигляді клинчастих дощечок, драниць, плашок фігурної форми, які мають поздовжнє з’єднання. Це рідкісний матеріал, тому ринкові ціни на нього знайти важко.

Нещодавно департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА для реконструкції дерев’яної церкви Успіння Пресвятої Богородиці в селі Кліцько замовляв компанії "Рроса" колотий ґонт по 25 грн/шт, що на 22% дешевше, ніж у Верхніх Рожанках.

Вогнебіозахист Kompozit для деревини F-1 врахували по 234 грн/л. В "Епіцентрі" він продається по 196 грн/л з урахуванням податку.

Біозахист Lignofix E-Profi замовили по 548 грн/л без податку. "Епіцентр" продає його по 500 грн/кг з податком, та ще й дає 50 гривень знижки.

Роботи фінансують з місцевого бюджету.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Т.в.о. голови Славської селищної ради є Олег Даниляк.

Львівська "Рроса" зареєстрована у квітні 2023 року. Керує та володіє компанією Роман Якубишин.

Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" вперше оголосила в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" аукціон з реалізації послуг із розміщення рекламних матеріалів у пасажирських поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті.