У "Дії" з'явиться новий сервіс

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення онлайн-кабінету підприємця на порталі "Дія.Бізнес".

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду 11 червня.

"На "Дія.Бізнес" працюватиме онлайн-кабінет підприємця. Ухвалили сьогодні рішення про його створення", — написав Шмигаль.

Він уточнив, що малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і таким чином з допомогою держави розширити власну справу.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації запустило монетизацію цифрової платформи "Дія" та планує в майбутньому виокремити її в окрему державну компанію з потенційною можливістю виходу на IPO.