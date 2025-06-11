В "Дії" появится новый сервис

Кабинет министров принял решение о создании онлайн-кабинета предпринимателя на портале "Дія.Бізнес".

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания правительства 11 июня.

"На "Дія.Бізнес" будет работать онлайн-кабинет предпринимателя. Приняли сегодня решение о его создании", - написал Шмыгаль.

Он уточнил, что малый и средний бизнес сможет увидеть персонализированные программы поддержки и таким образом с помощью государства расширить собственное дело.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации запустило монетизацию цифровой платформы "Дія" и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO.