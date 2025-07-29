Дія.Бізнес запустить маркетплейс для підприємців та постачальників ІТ-продуктів

В серпні Дія.Бізнес запустить маркетплейс, що поєднає підприємців, які шукають цифрові рішення для бізнесу, та постачальників ІТ-продуктів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Якщо маєте класний застосунок, CRM чи платформу для e-commerce – це ваш шанс долучитися до переліку перевірених компаній, яким довірятимуть українці", – наголосили у відомстві.

Зазначається, що податись можуть українські та іноземні компанії, що розробляють або надають: CRM, IP-телефонію, POS-рішення, платформи для e-commerce, маркетингу, бухгалтерії, HR, аналітики, кібербезпеки та інших напрямів.

Серед вимог до компаній:

1. не маєте зв’язків із росією чи білоруссю;

2. маєте зареєстровану юридичну особу;

3. не перебуваєте під санкціями.

Нагадаємо:

Штучний інтелект обробляє понад 52% звернень на платформі "Дія".