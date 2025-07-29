Дія.Бизнес запустит маркетплейс для предпринимателей и поставщиков ИТ-продуктов

В августе Дія.Бізнес запустит маркетплейс, который объединит предпринимателей, которые ищут цифровые решения для бизнеса, и поставщиков ИТ-продуктов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Если есть классное приложение, CRM или платформа для e-commerce - это ваш шанс присоединиться к перечню проверенных компаний, которым будут доверять украинцы", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что податься могутукраинские и иностранные компании, которые разрабатывают или предоставляют: CRM, IP-телефонию, POS-решения, платформы для e-commerce, маркетинга, бухгалтерии, HR, аналитики, кибербезопасности и других направлений.

Среди требований к компаниям:

1. не имеете связей с Россией или Беларусью;

2. имеете зарегистрированное юридическое лицо;

3. не находитесь под санкциями.

Напомним:

Искусственный интеллект обрабатывает более 52% обращений на платформе "Дія".