Штучний інтелект обробляє понад половину звернень в "Дії"
Штучний інтелект обробляє понад 52% звернень на платформі "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сьогодні Дія виходить на новий рівень – ми тотально інтегруємо АІ у всі процеси та працюємо над внутрішніми АІ-інструментами, які оптимізують роботу команди", – підкреслив він.
За словами Федорова, у Дії вже працюють внутрішні AI-інструменти, які посилюють команду підтримки:
– АІ-консультант, який без участі оператора допомагає отримати послугу, за перший місяць пілоту закрив понад 52% звернень у Дії;
– AI-асистент, який допомагає операторам згенерувати відповідь, за кілька тижнів закрив 16% усіх запитів оператору (7 993 звернення користувачів).
"Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати інноваційні сервіси", – наголосив міністр.
Нагадаємо:
В травні Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту.