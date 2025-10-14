Федоров стверджує, що в Україні заблоковано тисячі спам-номерів: як їх позбутися

В Україні вже заблоковано тисячі спам-номерів після того, як уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні правила набули чинності 2 жовтня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок:

Vodafone — у застосунку (https://my.vodafone.ua/primary/onboarding) чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу

Kyivstar — у застосунку (https://kyivstar.ua/miykyivstar) чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу

lifecell — у застосунку (https://www.lifecell.ua/uk/mij-lifecell/) чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.

Також можна поскаржитися на гарячу лінію уряду (1545).

