"Vodafone Україна" отримає в Києві додаткові частоти локального оператора

Мобільний оператор "Vodafone Україна" отримає додаткові частоти від локального оператора, який належить до групи "Укртелеком".

Про це йдеться у рішенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК).

Йдеться про передачу частот у діапазонах 1940–1945 МГц / 2130–2135 МГц у місті Києві. Це досить невелика, але важлива смуга, яка дозволить Vodafone збільшити ємність мережі, покращити якість зв’язку та швидкість мобільного інтернету саме в столиці.

Відповідно, дію ліцензії ТриМоб буде припинено, а "Vodafone Україна" отримає нову ліцензію на ці частоти. Крім того, другий за розміром мобільний оператор України має сплатити мито за видачу ліцензії протягом 30 днів.

Довідково: ТриМоб — український мобільний оператор, що належить до групи "Укртелеком". Він має власну стільникову мережу стандарту UMTS у місті Києві (яку передають), а за межами столиці використовує мережу Vodafone Україна як віртуальний оператор.

Нагадаємо:

"ВФ Україна" ("Vodafone Україна") у 2024 році збільшив виручку на 13,1% до 24,44 млрд грн. Водночас скоротив прибуток на 30,1% до 3,54 млрд грн.