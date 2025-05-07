"Vodafone Украина" получит в Киеве дополнительные частоты локального оператора

Мобильный оператор "Vodafone Украина" получит дополнительные частоты от локального оператора, который принадлежит к группе "Укртелеком".

Об этом говорится в решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК).

Речь идет о передаче частот в диапазонах 1940-1945 МГц / 2130-2135 МГц в городе Киеве. Это достаточно небольшая, но важная полоса, которая позволит Vodafone увеличить емкость сети, улучшить качество связи и скорость мобильного интернета именно в столице.

Соответственно, действие лицензии ТриМоб будет прекращено, а "Vodafone Украина" получит новую лицензию на эти частоты. Кроме того, второй по величине мобильный оператор Украины должен оплатить пошлину за выдачу лицензии в течение 30 дней.

Справочно: ТриМоб - украинский мобильный оператор, принадлежащий к группе "Укртелеком". Он имеет собственную сотовую сеть стандарта UMTS в городе Киеве (которую передают), а за пределами столицы использует сеть Vodafone Украина как виртуальный оператор.

Напомним:

"ВФ Украина" ("Vodafone Украина") в 2024 году увеличил выручку на 13,1% до 24,44 млрд грн. В то же время сократил прибыль на 30,1% до 3,54 млрд грн.