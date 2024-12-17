Валютна ціна смсок від E-health за рік зросла вдвічі

Національна служба здоров’я України 11 грудня за результатами тендеру замовила ПрАТ «ВФ Україна» (мобільний оператор «Vodafone Україна») послуги по доставці текстових повідомлень вартістю 121 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на «Прозорро».

На наступний рік за Програмою медичних гарантій замовили доставку 138 млн текстових повідомлень від імені електронної системи охорони здоров’я E-health через месенджери Telegram і Viber або мобільний зв’язок SMS по 88 копійок, що зараз дорівнює $0,021.

У березні НСЗУ замовляла ТОВ «Лайфселл» аналогічні послуги на поточний рік по 60 копійок, або $0,015. У доларах це на чверть дешевше від нинішньої ціни. У лютому НСЗУ замовляла такі послуги «ВФ Україна» по 42 копійки, або $0,011. Тобто вдвічі дешевше.

У інших замовників за останні пів року смски навіть трохи дорожчі. Наприклад, АТ «Сенс Банк» (націоналізований колишній «Альфа-Банк Україна») замовляє смски на наступний рік по 90 копійок, або $0,022.

У вересні філія «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» також замовила «АйТі-Десіжн Телеком» смски по 90 копійок, або $0,022.

Влітку АТ «Укрпошта» замовляло ТОВ «Центр глобальних повідомлень Україна» дуже багато транзакційних смсок по 90 копійок, або $0,022, та Viber-повідомлень по 29 копійок, або $0,007.

Наразі «Vodafone» пропонує на своєму сайті розсилку СМСок для бізнесу по 90 коп, «Lifecell» – по 94 коп, а «Київстар» – по 93 коп. На інших сайтах ціни подібні – 94 коп.

Дорожчим конкурентом було столичне «АйТі-Десіжн Телеком», засновником і директором якого є киянин Сергій Дяченко.

Зараз єдиним акціонером «ВФ Україна» є нідерландська компанія «Telco Investments B.V.», а кінцевим бенефіціаром через останню значиться Насіб Хасанов з Азербайджану. Це власник групи компаній «NEQSOL Holding», до складу якої входить «Vodafone Україна».

Нагадаємо:

У листопаді Нацкомзв’язку видала припис «ВФ Україна» про усунення порушення за підсумками жовтневих перевірок щодо енергонезалежності.

Мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості низки тарифів передплати з 24 грудня: їхня вартість зросте на 70-120 грн.

Мобільний оператор Vodafone відтермінує оголошені зміни у нових тарифах.