В Україні запрацював цифровий Реєстр об'єктів зеленої енергетики: деталі

В Україні запрацював цифровий Реєстр об'єктів відновлюваної енергетики (Реєстр ВДЕ), створений для НКРЕКП на платформі Дія.Engine.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що це цифрова база даних про компанії та їхні об'єкти, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел: сонця, вітру, біомаси тощо.

Реєстр ВДЕ містить повну інформацію про ліцензії компанії та їхні електростанції, а також включає активних споживачів — підприємства, які мають власну генерацію та частково або повністю забезпечують себе електрикою з альтернативних джерел. Це основа для видачі "гарантій походження" — документів, які підтверджують, що електроенергія вироблена з чистих джерел і може продаватися як "зелена".

"Система охоплює всю територію України та всі компанії, що працюють із ВДЕ. Якщо вашої компанії немає в публічній версії реєстру — варто перевірити дані у свого оператора системи розподілу (обленерго) і виправити помилки", - порадили в міністерстві.

Реєстр ВДЕ створили на базі Дія.Engine — low-code платформи, яка дає змогу будувати реєстри та цифрові системи швидко, безпечно та стандартизовано.

"Це частина імплементації європейських вимог у сфері енергетики. Завдяки цифровому реєстру Україна робить ще один крок до прозорого енергоринку, підтримує розвиток "зеленої" енергетики та полегшує доступ до європейських ринків електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Україна будує понад 700 МВт вітрових потужностей, а також понад 200 МВт систем накопичення енергії (СНЕ, BESS).