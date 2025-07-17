В Украине заработал цифровой Реестр объектов зеленой энергетики: детали

В Украине заработал цифровой Реестр объектов возобновляемой энергетики (Реестр ВИЭ), созданный для НКРЭКУ на платформе Дія.Engine.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что это цифровая база данных о компаниях и их объектах, которые производят электроэнергию из возобновляемых источников: солнца, ветра, биомассы и тому подобное.

Реестр ВИЭ содержит полную информацию о лицензии компании и их электростанции, а также включает активных потребителей - предприятия, которые имеют собственную генерацию и частично или полностью обеспечивают себя электричеством из альтернативных источников. Это основа для выдачи "гарантий происхождения" - документов, подтверждающих, что электроэнергия произведена из чистых источников и может продаваться как "зеленая".

"Система охватывает всю территорию Украины и все компании, работающие с ВИЭ. Если вашей компании нет в публичной версии реестра - стоит проверить данные у своего оператора системы распределения (облэнерго) и исправить ошибки", - посоветовали в министерстве.

Реестр ВИЭ создали на базе Дія.Engine - low-code платформы, которая позволяет строить реестры и цифровые системы быстро, безопасно и стандартизировано.

"Это часть имплементации европейских требований в сфере энергетики. Благодаря цифровому реестру Украина делает еще один шаг к прозрачному энергорынку, поддерживает развитие "зеленой" энергетики и облегчает доступ к европейским рынкам электроэнергии", - говорится в сообщении.

Напомним:

Украина строит более 700 МВт ветровых мощностей, а также более 200 МВт систем накопления энергии (СНЭ, BESS).