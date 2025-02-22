В Україні почали виробляти акустичні сенсори для виявлення артилерії

Нові звукометричні комплекси здатні визначати координати ворожої артилерії на глибині до 25 км.

Комплекси презентувала українська компанія Vidar Systems на Defense Tech Innovations Forum 2025 від Brave1.

Військові використовують такі комплекси для швидкого виявлення та знищення позицій російської артилерії, перш за все – мінометів. Представник компанії розповів ЕП, що один комплекс складається з п'яти або десяти акустичних сенсорів.

Працюють вони методом тріангуляції та алгоритмів штучного інтелекту. Сенсори розміщують на певній відстані одне від одного. Кожен мікрофон по-своєму чує один і той самий постріл та визначає напрямок відносно свого положення. Потім комп’ютер збирає дані про напрямки вибуху з трьох або більше мікрофонів й накладає на мапу. Точка пересічення трьох напрямків – це і є приблизні координати ворога.

За словами розробника, комплекс з 5 сенсорів здатен закрити ділянку фронту в 10 кілометрів. Рама та комплект обладнання важать близько 25 кілограмів, тобто сенсори можна розгорнути силами 1-2 людей.

Програмне забезпечення здатне відрізняти вибухи артитлерії від усіх інших звуків. Передсерійні партії комплексів вже розгорнуті та працюють на фронті.