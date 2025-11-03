В Tik Tok заблокували ще 47 акаунтів за нелегальну рекламу казино

У TikTok в межах другої хвилі блокувань видалили ще 47 акаунтів, що поширювали нелегальний контент.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Сумарна аудиторія цих сторінок — понад 1,3 млн підписників. Серед них були популярні розважальні профілі, які приховано чи відкрито рекламували нелегальні казино, бонуси і ставки", – зазначає відомство.

Підкреслюється, що PlayCity разом з Мінцифри планують і надалі посилювати контроль і поширювати подібні санкції на інші соціальні мережі та відеоплатформи.

Нагадаємо:

У жовтні PlayCity у співпраці з TikTok заблокували 33 акаунти, що порушували закон і просували азартні ігри. Сумарне охоплення цих профілів перевищує 365 тисяч підписників.